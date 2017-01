Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

64 - Bel Avenir, le salon des seniors #2

du samedi 11 février 2017 au dimanche 12 février 2017

La 2e édition du salon pour les seniors Bel Avenir se tiendra le samedi 11 et dimanche 12 février à Biarritz. Il sera essentiellement axé sur le “Bien vivre et bien vieillir à l’heure de la retraite” à travers 7 thématiques : Bien-être et santé / Bien chez soi / Culture & loisirs / Gastronomie / Autonomie & mobilité / Prévoyance / Tourisme (110 exposants). Des conférences et des animations sont également au programme.

Information : belavenirseniors.fr