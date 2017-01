Parution de : « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT », de Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas MOINET Dans son testament politique, le Président (...)

Christian HARBULOT Interview à propos de la parution l’ouvrage « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT » De Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas (...)

Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

86 - Pourquoi je paye des charges sociales ?

le mardi 7 février 2017

Dans le cadre du rendez-vous mensuel des entrepreneurs Anticiper & Agir, le Radec, la pépinière d’entreprises René Monory et la Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais organisent le mardi 7 février à Châtellerault une rencontre intitulée “Pourquoi je paye des charges sociales ?”. Il sera notamment question d’aborder toutes les clés pour conforter et enrichir ses connaissances sur les cotisations prévoyance, santé et retraite.

Inscriptions : valerie.gouzien@capc-chatellerault.fr