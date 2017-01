Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

17 - Colloque “Les espaces de distribution...”

le vendredi 3 février 2017

La Faculté de Droit, Science Politique et Gestion et le Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (CEJEP) de l’Université de La Rochelle organisent un colloque sur le théme ”Les espaces de distribution, nouveaux enjeux, nouvelles régulations”, le vendredi 3 février à La Rochelle. La matinée qui se déroulera sous la présidence d’Alain Bobant, président de la Fédération nationale des tiers de confiance (FNTC), sera consacrée aux “Frontières de la distribution” (Les espaces immatériels, les espaces de négociations). L’aprés-midi ce sera Emmanuel de Bodman, président du Tribunal de commerce de La Rochelle, qui occupera la présidence. Les débats porteront sur “La distribution hors frontières” avec des focus sur la “Distribution, mondialisation et libre échange, de l’OMC au TAFTA”, “E-commerce et consommateur européen”, “La rupture brutale des relations commerciales internationales”... C’est Gérard Jazottes, professeur Université de Toulouse qui se chargera des conclusions de cette journée.

Inscriptions : www.univ-larochelle.fr/Colloque-Les-espaces-de-distribution-2323