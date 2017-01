Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

33 - Le management par la bienveillance

le jeudi 9 février 2017

Le cabinet de conseil, d’accompagnement et de formation Actinuum organise le jeudi 9 février à Bordeaux une conférence/débat sur le thème “Le management par la bienveillance”. “Comment mettre en place la bienveillance au sein de vos équipes, afin qu’elle constitue un facteur de performance et de bien-être au travail ?. Pour redonner du sens à vos équipes, celui qui peut faire la différence, c’est vous !”. L’objectif de cette rencontre est de faire découvrir de nouvelles perspectives de management moderne à travers notamment des retours d’expériences et “d’accélérer votre développement”. Pour en parler, quatre professionnels sont prévus : Yves Tuet (CEO Deolan), Bastien Gallay (fondateur d’Upwiser et coach Agile et Lean), Claude Andrieu (R&D, Legrand) et Denis Benoist (ingénieur, AE&T).

Information : www.actinuum.com