33 - R&D en nutrition santé à Pessac (Biomeeting #21)

le jeudi 9 février 2017

Le prochain Biomeeting* organisé par La Technopole Bordeaux Unitec, le GIPSO (Groupement interprofessionnel des industries pharmaceutiques et de santé du Sud-Ouest) et la Technopole Bordeaux Montesquieu est programmé le jeudi 9 février à Pessac. Cette 21e édition aura pour thème “R&D en nutrition santé” et réunira plusieurs acteurs dans ce domaine : Activ’Inside avec David Gaudout, directeur recherche innovation) ; NutriNeurO, laboratoire de recherche Inra et NutriBrain, cellule de transfert, avec Anne-Laure Dinel, responsable cellule, PhD chercheur-ingénieur en nutrition ; BMYscreen, cellule de transfert, avec Stéphane Lhomond, responsable de cellule PhD biologie cellulaire ; Aexiqual avec Jean-François Biron directeur.

*Le Biomeeting est un événement trimestriel réunissant des entrepreneurs, scientifiques experts, partenaires institutionnels ou autres partenaires de la région du secteur Bio-Santé.

Information : 05 56 15 80 05