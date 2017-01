33 - CIVB : Journée technique et Forum environnemental

le mardi 14 février 2017

Le Centre interprofessionnel du vin de Bordeaux organise le mardi 14 février au Palais des congrès de Bordeaux-Lac un double évenement : sa 13e Journée technique (en matinée) et son 9e Forum environnemental de la filière des vins de Bordeaux (l’après-midi).

Objectif. Présenter les résultats des travaux en matière de recherche, soutenus par le CIVB, et les actions de toute la filière sur le sujet du développement durable.

Programme. 13e journée technique du CIVB. Au cours de cette matinée, il est prévu tout d’abord de s’intéresser aux “réseaux pour comprendre et s’adapter” (mycorhization en viticulture, construction du rendement, maladies émergentes, flore du vignoble, adaptation au changement climatique), exposés et échanges avec la participation de Daniel Wipf (Université de Bourgogne, UMR Agro-écologie), Aurélie Métay (Montpellier Sup Agro), Marc Raynal (IFVV)... Un focus sera également fait sur “Des innovations au service de la typicité” (Innovations en génétique, typicité des vins blancs liquoreux, Brettanomyces et SO2, traitements biologiques par procédés physiques) avec les interventions de Laurent Torregrossa (Montpellier Sup Agro), Takis Stamatopoulos (ISVV Université de Bordeaux UR OENO), Isabelle Masneuf (ISVV Université de Bordeaux UR OENO)...

L’après-midi, quatre thématiques seront abordées lors du 9e Forum environnemental de la filière des vins de Bordeaux : “Enjeux politiques et réponses de la filière” (Le plan anti-dépérissement et l’observatoire du vignoble...), “Démarches environnementales et des bonnes pratiques” (Avancement, déploiement et évolution du SME du Vin de Bordeaux et du Plan Climat 2020), “Innovation et nouvelles technologies” (Les GIEE : ECOCEP, l’économie circulaire, élaboration d’un prototype de pulvérisateur) et “Anticipation et recherche de solutions alternatives” (Produits alternatifs, recherche et expérimentation sur les variétés résistantes et le biocontrôle, projet Newvine). Avec pour chaque sujet, des professionnels qui viendront apporter leur expertise : Jeanne Chaumont (1ère Association pour le SME du Vin de Bordeaux), Gilles Brianceau (inno’vin), Gilbert Grenier (Bordeaux Sciences Agro), Tristan Richard (ISVV Université de Bordeaux UR OENO) et des membres du CIVB (Muriel Barthe, Christophe Château, Laurent Charlier...)... Le président du CIVB Allan Sichel se chargera de la conclusion de l’événement.

Inscriptions : civb.document-en-ligne.fr/inscription