33 - Symposium acteur des professionnels des seniors à Gradignan

le jeudi 16 février 2017

La 2e édition du Symposium acteur des professionnels des seniors se déroulera le jeudi 16 février à Gradignan, au Théâtre des Quatre Saisons. Ce rendez-vous BtoB et santé de la Silver Economie en Nouvelle-Aquitaine est organisé par la société I-Perform. Plus de 400 participants sont attendus.

Objectif. Réunir les professionnels des seniors et les acteurs de la Silver Economie pour débattre des enjeux du vieillissement dans la société mais aussi élaborer les solutions élémentaires et/ou innovantes d’accompagnement.

Programme. Plusieurs ateliers en présence de professionnels (Carole Doucet/chef de service Santé et Silver économie du Pôle développement économique et environnement de la Région Nouvelle-Aquitaine, Henri-Louis Schwal/président de Formell - Formation des salariés aidants pour les entreprises -, Marc Raynaud/président de l’OMIG, Observatoire du Management intergénérationnel...) rythmeront la journée. Autour d’une première thématique générale “Bien vieillir & vivre ensemble, c’est possible !”, 3 questions seront abordées : “Vieillissement et handicap : Comment changer de regard sur le handicap en valorisant, en innovant et en agissant ?”, “Comment accompagner la conciliation vie personnelle, vie professionnelle et rôle d’aidant ? Comment l’entreprise répond à ce constat ?”, “Relations intergénérationnelles et vieillissement : Quelle communication adapter, quelles solutions ?”. Sous une seconde thématique générale intitulée “Prévenir pour mieux vivre, c’est essentiel !”, 3 autres ateliers permettront d’en savoir un peu plus sur “Le numérique au service de l’accompagnement et de la prévention - A quoi servent ces outils et leurs labellisations ?”, “L’activité physique prévention sport - santé et nutrition, la France a du retard ! Qu’attendons nous ?”, “Être heureux pour rendre heureux, les encadrants, soignants sont-ils en bonne santé ? retour sur la psychologie positive”. Et une plénière de restitution permettra aux rapporteurs d’ateliers de livrer leur conclusion en 2’. Egalement, une conférence “Silver économie et opportunités internationales” réunira 4 intervenants : Dr Enguerran Macia (anthropobiologiste), Stéphane Mathieu (délégué régional Nouvelle-Aquitaine - Groupe Afnnor. Observatoire International), Violaine Terreaux (chef de Pôle Bureau Business France Düsseldorf - Focus ALLEMAGNE) et Thierry Burbaud (account manager Vital Base - Telecom Design). Enfin, un Grand dîner de Gala Silver, au cours duquel les résultats du concours “Silver Creators” catégorie entrepreneurs (APS 2020) seront communiqués, clôturera l’événement.

Inscriptions : www.saps-congres.com