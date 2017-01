Le web 2.0 modifie profondément les rapports entretenus entre les marques, leurs prospects et leurs clients. Aujourd’hui chaque internaute dispose d’un porte-voix et peut ainsi (...)

16 - SRG 1ère édition : Cognac Grande Champagne

du vendredi 3 février 2017 au dimanche 5 février 2017

Site remarquable du goût (SRG) est un label créé en 1995 par les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Culture et du Tourisme pour défendre et promouvoir les produits emblématiques d’un terroir contribuant à valoriser son patrimoine culturel et son savoir-faire traditionnel. Environ 70 sites sont classés aujourd’hui dans toute la France, auxquels celui de Cognac Grande Champagne vient de s’ajouter. La première édition de cette manifestation se déroulera à Segonzac, capitale de la Grande Champagne, du vendredi 3 au 5 février. Plusieurs ateliers Masters-Classes (accords mets/cognac, mixologie, cognac et cigare, cognac et chocolat...) ainsi que culinaires sont prévus. La visite des distilleries en fonctionnement et la démonstration de tonnellerie sont également inscrits au programme.

Information : contact@cognac-raby.fr