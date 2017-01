33 - Construire des logements collectifs en 2017...

le vendredi 3 février 2017

Le Cluster Eco Habitat, le Pôle CREAHd et l’Agence qualité construction (AQC) organisent une journée intitulée “Construire des logements collectifs en 2017”, le vendredi 3 février à Gradignan. Il s’agira d’aborder les trois éléments d’ouvrage qui sont particulièrement sensibles aujourd’hui dans la construction de logements collectifs : les balcons, l’isolation thermique par l’extérieur et les réseaux. La matinée sera consacrée à l’intervention d’experts de la construction. Sébastien Perruchot de la CERC Nouvelle-Aquitaine présentera le marché régional du logement collectif. Michel Barbe du DTer SO Cerema s’intéressera aux données et enseignements du contrôle des règles de construction. Les points sensibles seront ensuite abordés par 3 intervenants : Pierre-Marie Barthe/Saretec (Balcons), Charles Vergnolles/Socabat (Isolation thermique par l’extérieur) et Serge Blanc/Expert construction (réseaux). Avec un même déroulé pour chacun : origine et manifestation des désordres, analyse des causes et responsabilités des sinistres rencontrées et témoignage terrain, étude REX. Les témoignages de professionnels de la construction (Malandain, SMABTP, Bureau Véritas, Filhet Allard, Gallego, Bati Energies, Apave...) auront lieu l’aprés-midi. Les solutions évoquées pour améliorer la qualité (Enveloppe / Façade / Equipements) se dérouleront en atelier thématique. Le “Grand témoin” de cette journée, Philippe Estingoy (directeur de l’AQC) se chargera de la conclusion de cette journée.

Inscriptions : www.creahd.com