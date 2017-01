33 - Salon de la maison neuve à Bordeaux

du samedi 11 février 2017 au dimanche 12 février 2017

Le Salon de la maison neuve aura lieu le samedi 11 et dimanche 12 février, à Bordeaux. Outre la présence d’une soixantaine d’exposants (constructeurs de maisons individuelles, banques et organismes de financement, cabinets de conseil et d’expertise, aménageurs-lotisseurs, matériaux et confort, etc.) qui renseigneront sur tous les aspects de la maison neuve, des conférences thématiques, des rencontres ainsi que des échanges sont aussi au programme. Egalement, la visite des maisons grandeur nature du village Homexpo et la présentation de projets en immersion virtuelle seront proposées. Et au registre de la nouveauté pour cette 9e édition, un village “Technicité et construction”, exposition inédite dédiée à la découverte des matériaux, procédés et technologies de la construction. A noter qu’en septembre dernier, le salon a accueilli plus de 2 800 visiteurs.

Information : www.salondelamaisonneuve.com