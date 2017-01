Le web 2.0 modifie profondément les rapports entretenus entre les marques, leurs prospects et leurs clients. Aujourd’hui chaque internaute dispose d’un porte-voix et peut ainsi (...)

64 - Cin’espaces

du vendredi 3 février 2017 au dimanche 5 février 2017

La 7e édition de Cin’espaces sera consacrée à la villégiature, où architecture et paysage seront réinterrogés à la lumière du cinéma, de la photographie et de l’image. Les paysages nés du tourisme de montagne et de bord de mer seront dévoilés à travers une sélection de films, conférences, visites et d’une exposition. Bernard Toulier, conservateur général honoraire du patrimoine et auteur d’ouvrages de référence sur l’architecture de la villégiature, est l’invité de cette édition. Cet événement, organisé par le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Pyrénées-Atlantiques (CAUE 64) se déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 février à Pau.

Information : www.caue64.fr