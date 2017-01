Pour faire suite à notre interview (première partie publiée hier) nous avons le plaisir de d’interroger Bérengère STASSIN sur ses recherches scientifiques et son actualité (...)

33 - RCAE fête ses 10 ans !

le lundi 6 février 2017

Le Rugby club Aquitaine entreprises (RCAE) fête ses 10 ans d’existence, le lundi 6 février à Bordeaux. Il s’agira de faire un retour sur les actions marquantes autour du rugby et des entreprises membres, de capitaliser pour ouvrir le club vers la Nouvelle-Aquitaine et vers l’écosystème entrepreneurial (Club ETI et Région Start-up) ainsi que de partager un moment festif, dans un esprit d’équipe.

Information : www.rugbyclubaquitaine.com