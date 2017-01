Le web 2.0 modifie profondément les rapports entretenus entre les marques, leurs prospects et leurs clients. Aujourd’hui chaque internaute dispose d’un porte-voix et peut ainsi (...)

17 - “L’avenir en confiance” à Saintes

le jeudi 16 février 2017

La CCI Rochefort et Saintonge, la CCI de la Rochelle et la Fondation MMA des entrepreneurs du Futur organisent une conférence sur le thème “L’avenir en confiance”, le jeudi 16 février à Saintes. Le professeur Michel Godet, économiste, et Gilles Babinet, “digital champion” de la France auprès de la Commission Européenne, s’exprimeront sur les principales mutations auxquelles nous allons être confrontés tant sur le plan démographique, environnemental, économique que technologique. Un éclairage sera également donné sur la transformation digitale en Europe et les opportunités pour les TPE-PME. Une table ronde-débat animée par Gilles Babinet et Michel Godet réunira ensuite Thierry Gillardeau, gérant de Spéciales Gillardeau, Nicolas Moufflet, président de Lyspackaging, Frédéric Pierrat, président de Sport Océan Finance et Rémy Ramadour, président d’ULLO.

Inscriptions : www.rochefort.cci.fr