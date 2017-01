33-64-87-86 - 2e Forum régional Matransfonum

le mardi 7 février 2017

Le Forum régional de la transformation numérique, Matransfonum, aura lieu le mardi 7 février. Cette seconde édition se déroulera depuis le Rocher de Palmer à Cenon, prés de Bordeaux, et en simultané sur 3 autres sites de la Nouvelle-Aquitaine : technopole Hélioparc à Pau, Ester Technopole à Limoges et Cobalt à Poitiers. Cet événement organisé par ADI Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, CCI Nouvelle-Aquitaine, le réseau SPN, bpifrance (...) s’adresse aux dirigeants d’entreprises, prestataires numériques et acteurs du conseil de Nouvelle-Aquitaine.

Objectif. Favoriser les rencontres, les remontées de bonnes pratiques et permettre d’engager stratégiquement les entreprises de Nouvelle-Aquitaine dans leur transformation par le numérique.

Programme. Les participants pourront tout d’abord bénéficier d’un Diagnostic flash (à préciser lors de l’inscription à l’événement) - 60 sont prévus et seront opérés par plus de 20 experts - ou assister à des ateliers thématiques : usine du Futur/Maquette numérique/Commerce connecté/Innovation sociale/Expérience utilisateur. Une table ronde intitulée “Ambitions Transfonum” réunira des entrepreneurs de PME et ETI de Nouvelle-Auqitaine qui se sont engagés en profondeur dans la transformation numérique de leur entreprise : Antoine Heber Suffrin/Zodiac Nautic (nautisme, expérience utilisateur), Olivier Nazeyrollas/Liphatech (contrôle nuisibles, réinvention), Jean-Pierre Puiroux/MA Systemes (Systèmes embarqués, véhicules intelligents)... Des experts du conseil - Claude Kojchen/Chambre professionnelle du conseil, Franck Roger/Bee my Bees, Hélène Desliens/Experteez... - se chargeront de présenter un panel d’approches de la transformation numérique lors d’une plénière intitulée “Vision et méthodes des acteurs du conseil sur la transformation numérique”. Matransfonum se terminera avec une intervention du président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui sera suivie d’une conférence d’Antoine Chotard, chef de projet transformation numérique (ADI Nouvelle-Aquitaine), sur les tendances numériques et la façon dont elles impactent les filières traditionnelles.

Inscriptions :www.adi-na.fr/events/2e-forum-regional-matransfonum