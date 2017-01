Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

33 - Energie nucléaire civile et protection du patrimoine...

le jeudi 19 janvier 2017

La Sociéte Française d’Energie Nucléaire (SFEN) Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec l’Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Association des Elus Agents d’EDF et d’ENGIE, le jeudi 19 janvier à Blaye une rencontre sur le thème “Intelligence économique et stratégique : l’énergie nucléaire civile et la protection du patrimoine technologique”. Alain Juillet, président du Club des directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) et qui a notamment dirigé de nombreuses entreprises françaises et étrangères avant d’être nommé directeur du renseignement à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) de 2002 à 2003 (...), apportera son expertise lors de la conférence prévue sur le sujet. Elle sera suivie par une table ronde avec débat qui réunira plusieurs intervenants dont l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), le groupe EDF et la Gendarmerie Nationale.

