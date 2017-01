Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

47 - Rencontre Promobois

le lundi 23 janvier 2017

La prochaine rencontre du groupement des industriels du bois, de la forêt et de ses dérivés Promobois aura lieu le lundi 23 janvier à Agen. Au programme : un tour de table sur la conjoncture et les attentes des entreprises, un point sur la cellule Bois-Energie de Promobois par Yves Rigole (Alliance Forêts Bois) et Bernard Marès (Fumel énergie durable)... Et le calendrier des actions pour 2017 (visites d’entreprises, délégations visiteurs pour les salons Interzum à Cologne et Ligna à Hanovre...) sera également évoqué.

Inscriptions : p.bonnet@cci47.fr