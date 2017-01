79 - Café Techno : Agile !

le mercredi 18 janvier 2017

Le SPN, le réseau des professionnels du numérique, organise en partenariat avec la CAN et Niort Numéric, le mercredi 18 janvier à Niort un Café Techno*. Il s’agira d’aborder “Comment rendre votre organisation plus agile”. L’agilité est connue comme une démarche portée par les start-ups, avec les succès que l’on connaît. Pourquoi s’intéresser à l’agilité ? Comment s’y prendre ? Quelles sont les difficultés ? Quelles sont les victoires possibles voire rapides ? Est-ce applicable quelle que soit la taille et la structure de l’entreprise ?... Didier Joliot reconnu comme expert de problématiques telles que le portefeuille projets, la vision de l’entreprise et la définition des schémas directeurs, l’architecture des processus métiers, l’architecture et spécification fonctionnelle des éléments exigés à la MOE, des tests fonctionnels unitaires et d’homologation, animera cette rencontre.

*L’objectif de ces petits-déjeuners thématiques Café Techno est de présenter une technologie ou un savoir-faire à des professionnels non spécialistes des TIC afin de booster leur activité.

Inscriptions : www.spn.asso.fr