87 - Exposer sur le Printed Electronics Europe ?

du mercredi 10 mai 2017 au jeudi 11 mai 2017

Le salon international Printed Electronics est l’évènement majeur dédié à la commercialisation de l’électronique imprimée*, de technologies biologiques organiques, inorganiques, de films fins, de nanotechnologies flexibles : 200 exposants attendus, plus de 200 présentations de sociétés, 3 000 participants de 61 pays (22% de plus de visiteurs en 2016). Toute entreprise souhaitant exposer sur le pavillon collectif Nouvelle-Aquitaine au sein du salon, qui se tiendra à Berlin du mercredi 10 au jeudi 11 mai prochain, est invitée à compléter un formulaire de préinscription sur le site de la CCI Limoges Haute-Vienne.

*L’électronique imprimée est une technologie avec une des croissances les plus rapides au monde. Utilisée dans des domaines d’application multidisciplinaires- biens de consommation, santé, médias, éclairage, électronique, transport- cette technologie, va croître de façon fulgurante dans les années à venir.

