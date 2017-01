64 - “Accès Internet pro et HD : faisons le point !”

le jeudi 19 janvier 2017

La CCI Bayonne Pays Basque organise, en partenariat avec la CCI Innovation Aquitaine, le jeudi 19 janvier à Bayonne une conférence intitulée “Accès Internet professionnel et Haut Débit : faisons le point !”. Les usages professionnels d’Internet sont indispensables à la performance globale de l’entreprise. Internet est devenu un outil support incontournable pour toutes les fonctions de l’entreprise, la communication, la commercialisation, la production, l’innovation, la gestion, la sauvegarde des données, la veille… Et avoir un meilleur débit ne signifie pas seulement un débit plus rapide. Il est important de prendre en compte la qualité du service, le type de débit (asymétrique ou symétrique) et la garantie du temps de rétablissement en cas de panne. Comment s’y retrouver avec les opérateurs qui présentent régulièrement de nouvelles offres et les projets de déploiement de la fibre optique ? Comment obtenir les bonnes informations et les bons réflexes pour choisir la meilleure solution au bon prix ?... Pour en savoir un peu plus, Jean-Louis Mélin, PDG de l’entreprise IzarLink, (prestataire de solutions professionnelles de connexion à Internet) et président du Cluster Pays Basque Digital, , interviendra pour aborder les aspects techniques des solutions actuelles et Jon Arizmendi, chargé d’activité études de la CCI de Bayonne Pays Basque, présentera les résultats de l’enquête réalisée en 2016 autour des besoins en accès Internet des entreprises du Pays Basque. Ana Suso, chargée de mission Performance numérique au sein de la CCI Bayonne Pays Basque participera également aux échanges.

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr