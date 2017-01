Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

33 - Loi de finances 2017

le jeudi 26 janvier 2017

Le Centre consulaire de gestion agréé de Bordeaux (CECOGEB) organise une Conf’info intitulée “Loi de finances 2017 : ce qui va changer pour les entreprises” le jeudi 26 janvier à Saint-Médard en Jalles et le mardi 14 février à Villenave d’Ornon. L’Ordre des Experts Comptables et PWC Société d’Avocats présenteront leurs analyses sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2017 et débattront de leurs impacts sur la stratégie fiscale des entreprises.

Cette conférence s’adresse aux chefs d’entreprises, partenaires économiques et institutionnels locaux.

Inscriptions : www.cecogeb.com