79 - Carrefour Orientation Formation Emploi Métiers

le samedi 28 janvier 2017

La 11e édition du Carrefour Orientation Formation Emploi Métiers (COFEM) se tiendra à Bressuire le samedi 28 janvier. Le salon qui s’adresse aux collégiens, lycéens, demandeurs d’emplois, accueillera 250 exposants/ intervenants. A noter que des entreprises en période de recrutement seront également présentes.

Cet événement est organisé par la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais, le Centre d’Information et d’Orientation, le Pôle Emploi, les collèges et lycées publics et privés du Nord Deux-Sèvres ainsi que les Clubs des Entreprises de Bressuire, Thouars et Parthenay.

Inscriptions : www.cofem.fr