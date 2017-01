Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

86 - Votre prévisionnel

le mardi 24 janvier 2017

La CCI Vienne organise le mardi 24 janvier à Chasseneuil du Poitou un atelier intitulé “Votre prévisionnel”. Il s’agira de valider la viabililité et la faisabilité financière d’un projet. L’objectif est que chaque participant puisse réaliser lui-même son prévisionnel, comprenne les outils de construction du montage financier prévisionnel, mesurer la viabilité de son projet via le compte résultat et de valider sa faisabilité en construisant son plan de financement, opérer des choix de modes de financement et d’investissements cohérents, mieux appréhender les principaux outils de gestion et de pilotage de l’entreprise...

Inscription : www.poitiers.cci.fr