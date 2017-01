33 - Bordeaux : More Electric Aircraft - MEA 2017

du mercredi 1er février 2017 au jeudi 2 février 2017

Le colloque More Electric Aircraft - MEA 2017, se tiendra le mercredi 1er et jeudi 2 février au Palais des Congrès de Bordeaux. Cet événement est organisé par l’Association Aéronautique Astronautique de France (3AF) et la Société de l’Electricité, de l’Electronique et des technologies de l’information et de la communication (SEE), en partenariat avec l’Institut Polytechnique Bordeaux (IPB), la Région Nouvelle-Aquitaine, Aerospace Valley, Groupe Latécoère, Safran et l’Onera (le centre français de la recherche aérospatiale).

Objectif. La technologie des aéronefs électriques fait des progrés impressionnants dans tous les domaines à travers les technologies aérospatiales connexes, y compris le vol de prototypes entièrement électriques. MEA2017 “mettra en vedette l’état de l’art des développements et des technologies à venir, qui sera présenté par des représentants de l’industrie mondiale et du monde universitaire”.

Programme. Pusieurs sujets seront développés pendant ces deux jours : Hybride/Tous les avions électriques/Avantages ; Enseignements tirés des programmes MEA ; Résultat des projets automobiles, de traction et de transport maritime ; Tendances des architectures électriques ; Production d’énergie, conversion d’énergie ; Systèmes de propulsion ; Charges non propulsives ; Stockage et régénération d’énergie ; Gestion de l’alimentation, protection et contrôle ; Intégration des équipements MEA ; MRO, surveillance de la santé, gestion du cycle de vie ; Certification MEA ; Technologies perturbatrices...

Inscriptions : www.see.asso.fr/manifestation/16234_mea2017