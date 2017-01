Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

64 - Design Impact# investit la Soule

le jeudi 12 janvier 2017

La 3e édition de Design Impact# sera souletine. Elle se déroulera le jeudi 12 janvier à Mauléon. Ce sera l’occasion pour les entreprises de s’immerger dans la démarche design centrée utilisateurs, démarche créatrice de valeur pour l’entreprise. L’objectif est de vivre l’expérience de la conception produits et services à partir de l’observation des usages. 2 temps forts rythmeront cette journée. L’atelier “Design Experience” permettra d’explorer à partir d’un cas pratique comment créer plus de valeur en partant du besoin des utilisateurs. La conférence “Design Impact” réunira des duos entreprise/designer qui viendront témoigner de leur expérience et Damien Saumureau de Tribord présentera la démarche conception produit appliquée au quotidien dans son service.

Cet événement est co-organisé par la CCI Bayonne Pays Basque, Estia entreprendre (Accélérateur de croissance et d’innovation pour les start-up au Pays basque) et l’Odace (Organisation pour le développement par l’action et la coopération économique). Inscriptions : www.bayonne.cci.fr