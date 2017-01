Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

16 - Stratégie numérique et Web

le lundi 23 janvier 2017le lundi 13 février 2017

La CCI Charente organise 2 jours d’atelier à Angoulême, le lundi 23 janvier et le lundi 13 février, sur le thème “Préparer et piloter sa stratégie communication numérique - Premiers pas sur facebook pro”. Au programme : Diagnostic et bonnes pratiques communication et stratégie Web ; Conseils pour une présence Internet efficace ; Les outils Web au service des entreprises ; Zoom sur les médias sociaux ; Atelier pratique facebook pro.

Inscriptions : amurguet@charente.cci.fr