Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

24 - Data : tirer le meilleur de ses données clients

le jeudi 19 janvier 2017

Le premier Atelier du jeudi de l’année, organisé par la pépinière d’entreprises Cap@cités et la CCI Dordogne, aura lieu le jeudi 19 janvier à Coulounieix Chamiers. Il aura pour théme “Data : les clés pour tirer le meilleur de ses données clients !” et sera animé par Anne Payot du Groupe Cartegie (stratégie digitale, data marketing et data management). Cette rencontre s’adresse aux chefs d’entreprises, collaborateurs, porteurs de projets et futurs créateurs.

Inscriptions : www.pepinierecapacites.com