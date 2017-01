Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

79 - La CAN : définition du schéma économique...

le mardi 10 janvier 2017

La réunion de préparation pour la définition du Schéma de développement économique et commercial de la Communauté d’agglomération du Niortais (CAN) à destination des entrepreneur(e)s du territoire de l’agglomération, dans le secteur de l’industrie et des services, se déroulera le mardi 10 janvier à Niort. A cette occasion, les résultats du sondage réalisé auprès des entreprises de Niort en novembre et décembre 2016 seront présentés. Cette rencontre est organisée par la CCI Deux-Sèvres.

Inscriptions : www.cci79.com