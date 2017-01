Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

86 - Visite d’un chantier “LEAN construction”

le jeudi 12 janvier 2017

Le Cluster Eco Habitat Poitou charentes Limousin, en partenariat avec la Fédération du bâtiment Poitou-Charentes, organise le jeudi 12 janvier à Châtellerault une “Visite d’un chantier optimisé grâce au LEAN construction”. Il s’agit d’une nouvelle façon d’aborder le chantier en se basant sur des méthodologies issues de l’industrie. Celles-ci s’appliquent sur l’organisation du chantier et permettent une amélioration de la gestion des interfaces métiers, des conditions de travail et une diminution des coûts de production (…). Le maître d’ouvrage Habitat de la Vienne et l’équipe de maîtrise d’œuvre - Christian Lachau, contrôleur de Travaux, R.U, Habitat de la Vienne, Lionel Gbedji, associé cogérant d’ARTEIA (37) et Nadine Samarine, animatrice métiers régionale, FFB Poitou Charentes, interviendront pour présenter cette opération expérimentale. Thibaut Lanthiez, expert LEAN Construction chez Delta Partners (44) abordera les étapes clés de la méthode qui convient de manière globale au processus de construction.

Inscriptions : elodie.blot@cluster-ecohabitat.fr