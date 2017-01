Le management stratégique de l’information dans les entreprises et les collectivités publiques est étroitement lié aux pratiques numériques. Dans son baromètre 2015, l’Autorité de (...)

Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

Pour faire suite à notre interview (première partie publiée hier) nous avons le plaisir de d’interroger Bérengère STASSIN sur ses recherches scientifiques et son actualité (...)

33 - Le financement de l’entreprise...

le mardi 17 janvier 2017

Dans le cadre du programme Café Gourmand’Info, la CCI Bordeaux Gironde organise en partenariat avec le Groupement des entrepreneurs Talençais une rencontre sur le thème du “Financement de l’entreprise”, selon le cycle de vie, le mardi 17 janvier à Talence. De la création/reprise d’une entreprise aux investissements, en passant par le financement de la trésorerie ou encore le développement de l’activité, les besoins évoluent tout au long de la vie d’une entreprise. Il s’agira d’aborder toutes les solutions possibles et d’apprendre à gérer la relation avec le banquier. Fabien Lallement du Centre consulaire de gestion agréé de Bordeaux (CECOGEB) animera cette matinée et s’intéressa dans un premier temps aux “Fonds propres : sources de financement des entreprises” et développera en suivant la partie “Négocier avec son banquier, les financements pour son entreprise”. Un témoignage de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est également prévu.

Inscriptions : www.bordeauxgironde.cci.fr