17 - Forum Passerelle

du vendredi 13 janvier 2017 au samedi 14 janvier 2017

Le Forum des lycéens et des étudiants Passerelle se déroulera le vendredi 13 et le samedi 14 janvier à La Rochelle (15 000 visiteurs attendus). Prés de 155 exposants répartis par pôle sur 3 000 m2 d’exposition, y présenteront leurs offres de formation et d’orientation Post Bac. Un espace métiers permettra également de découvrir les professionnels de l’agroalimentaire, de la banque ainsi que du Port Atlantique La Rochelle. Ils préciseront leurs modes de recrutement et les différentes possibilités de carrière dans leurs secteurs d’activité. Plusieurs tables rondes thématiques sont aussi programmées : les métiers du numérique, de l’ingénierie, de la santé... la mobilité internationale (etc).

Cet événement est organisé par La Rochelle Evénements avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, de l’Onisep, de la Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Charente-Maritime, et de l’Université de La Rochelle.

Information : www.salon-passerelle.fr