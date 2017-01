Le management stratégique de l’information dans les entreprises et les collectivités publiques est étroitement lié aux pratiques numériques. Dans son baromètre 2015, l’Autorité de (...)

Bérengère STASSIN est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). (...)

Pour faire suite à notre interview (première partie publiée hier) nous avons le plaisir de d’interroger Bérengère STASSIN sur ses recherches scientifiques et son actualité (...)

33 - Marketing : conférence de Marc Drillech

le jeudi 12 janvier 2017

Marc Drillech, (direction de Publicis, présidence de Publicis Étoile et Publicis Dialog, vice-présidence internationale de Publicis Groupe, directeur général de Ionis Group, créateur de ionisbrandculture.com), reviendra sur 50 réussites exceptionnelles du marketing et de la communication analysé dans l’ouvrage Brand Success publié sous sa direction, le jeudi 12 janvier à Bordeaux. Il échangera notamment avec son auditoire sur la question essentielle, de départ : “Qu’est ce qui fait une grande idée ?”. Tel est le cœur de métier de créatif dans le domaine de la publicité et c’est aussi ce qui permet, à un moment donné, de propulser une marque sur le devant de la scène, en changeant les choses, en marquant la vie des gens.

