33 - 3e colloque Mécénat & Philantropie à Bordeaux

le mardi 24 janvier 2017

Le 3e colloque Mécénat & Philantropie se déroulera le mardi 24 janvier au sein du Pôle juridique et judiciaire de l’Université de Bordeaux. Le grand témoin de cette édition qui s’articulera autour des “Métiers, compétences, conseils : quelles créations de valeurs ?”, est Frédéric Cauchois, directeur général de la Fondation Bordeaux Université. Cet événement est organisé par le groupe régional de l’Association Française des Fundraisers (AFF), association des professionnels de la collecte de fonds et du mécénat.

Objectif. Réunir porteurs de projets, entreprises, professionnels de la finance et du patrimoine (200 personnes) afin d’“échanger et co-construire les projets Mécénat et Philanthropie de demain”.

Programme. Il s’agira notamment d’explorer les pratiques, les compétences, les ressources, les besoins en mécénat et philanthropie de ces trois branches de métiers : la collecte de fonds, la gestion de la finance et du patrimoine et l’entreprise. Le colloque commencera par une présentation “Programme, enjeux et perspectives” par l’Association Française des Fundraisers (AFF) Aquitaine avec les interventions de Gloria Jensen, responsable développement et partenariats au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux et Charline Corbel de l’agence de communication Ayïn. Trois débats rythmeront ensuite la journée. Le débat 1 intitulé “Tous fundraisers ?” : Yaële Aferiat, directrice de l’Association Française des Fundraisers commentera les résultats du Fundorama 2016, étude sur les métiers de la levée de fonds et Laura Exposito del Rio, responsable mécénat de Bordeaux Métropole, abordera les questions “Quelles compétences ? Quelles expériences ? Pratiques et éthique ? Quelles ressources et formations ? Quelles contraintes et opportunités pour l’organisation ?...”. Le débat 2 sera consacré au “Mécénat, finance et patrimoine : 10 idées reçues en débat” et réunira les intervenants Sébastien Cruège, expert comptable et commissaire aux comptes (cabinet Sagec), Anne Mehu, avocate fiscaliste (cabinet Fidal) et Christelle Grandin, notaire associée (SCP Chambarière Grandin Figerou) autour des questions “Quel rôle pour les professionnels de la finance et du patrimoine ? Quelles expertises ? Quel bénéfice pour les clients et pour leurs conseils ?...”. Concernant le débat 3 “Vers un mécénat d’entreprise performant !”, ce sont Magalie Doray, responsable du développement de l’action sociale (AG2R La Mondiale) et Sylvain Reymond, responsable expertise mécénat et investissements citoyens des Entreprises pour la Cité qui apporteront leur expertise : “Quelles fonctions sont convoquées ? Quelles compétences sont à développer ? Pour quelle valeur ajoutée au sein de l’entreprise ?...”. Le grand témoin, Frédéric Cauchois, interviendra en suivant pour la clôture les débats.

Inscriptions : www.fundraisers.fr