87 - Journée Eco-extraction circulaire, valorisation de la filière végétale et cosmétique à Limoges

le jeudi 26 janvier 2017

Cosmetic Valley France et le Centre de valorisation des agro-ressoures (CVA), en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, organisent une journée d’étude intitulée l’“Eco-extraction circulaire, valorisation de la filère végétale et cosmétique”. Cet événement qui s’adresse aux acteurs de la filière végétale et aux entreprises de la parfumerie-cosmétique, se déroulera au sein du parc d’activités spécialisées Ester Technopole à Limoges le jeudi 26 janvier.

Objectif. favoriser les rencontres entre les fournisseurs de co-produits (producteurs et transformateurs de végétaux - fruits, légumes, bois - industries agroalimentaires…) et les entreprises de cosmétiques (fournisseurs de matières premières, laboratoires de formulation de produits cosmétiques) ainsi que l’émergence d’initiatives valorisant la filière végétale en cosmétique.

Programme. Après les interventions de Frédéric Mas (président du CVA, PDG de Sothys), Marc-Antoine Jamet (président de la Cosmetic Valley), d’Alain Rousset (président de la Région Nouvelle-Aquitaine), de Robin Godard (NEOMA Business School et co-fondateur de NEWEAVER/ingénieur de recherche, chaire de Bio-économie industrielle - conférence plénière “Biomasse et chimie verte : quels enjeux pour la formulation cosmétique ?”), trois sessions de travail rythmeront la journée. La première sera consacrée aux “Opportunités de sourcing local”. Le fondateur d’Apiomarine, Bruno Jacob, interviendra sur l’“Utilisation d’une nouvelle ressource marine du bassin d’Arcachon en vue d’extraire des polysaccharides et oligosaccharides présentant des activités biologiques”. Carine Alfos, directrice innovation au sein d’Iterg s’exprimera sur le sujet intitulé “De la valeur dans nos coproduits agricoles et agroalimentaires”. Et Jean-Marc Seigneuret d’Alban Muller International apportera son expertise sur les “Ingrédients cosmétiques issus de la bioraffinerie de la graine de lin”. La seconde sera dédiée aux “Procédés d’extraction éco-responsables”. Le thème “Les actifs biologiques issus du végétal : pluralité des procédés d’éco-extraction” sera développé par Philippe Bressollier, professeur LCSN et expert scientifique CVA. La directrice générale et scientifique d’Oleos, Anne Rossignol-Castera, présentera un “Exemple de valorisation d’un co-produit par la méthode d’oléo-écoextractrion”. Et le directeur général de Phenobio, Xavier Vitrac s’exprimera sur la “New cosmetic active ingredients obtained by subcritical water extraction of agro-food co-products”. La dernière session regroupera 6 intervenants autour “Du sourcing à l’actif”. Il s’agira pour Aïna Queiroz, responsalbe R&D chez ID-Bio, de présenter la partie “Fleur de safran : d’un co-produit à un actif pour peaux hypersensibles”, la question de la “Valorisation en cosmétique de la châtaigne corrézienne, l’exemple de Recoverine” sera confiée à David Boudier, responsable communication scientifique au sein de Silab, le sujet “Un projet de valorisation d’un coproduit issu de la filière bois” sera abordé avec Oriane Beauduc, directrice CVA, Christian Ribe, directeur Arbos et François Louvet, professeur agrégé ENSCI. Cette session sera clôturée par le directeur R&D Soredec (Sothys) Florent Mas qui s’exprimera sur la thématique “Ingrédients éco-conçus : une force supplémentaire pour les produits cosmétiques !”.

Inscriptions : events.cosmetic-valley.com