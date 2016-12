47 - Achats responsables et écoconception...

le jeudi 26 janvier 2017

Gascogne Environnement organise le jeudi 26 janvier à Agen une rencontre sur le thème “Achats responsables et écoconception, des leviers d’économies pour les entreprises”. Christophe Robin et Jean-Marie Chevalier, experts en écoconception à la CCI des Landes, développeront plusieurs sujets : Les objectifs d’une démarche d’Éco-conception - Son intégration dans une démarche d’achats responsables, en lien avec l’économie circulaire ; L’approche Cycle de vie pour optimiser vos achats - Étude du cycle de vie et des notions essentielles d’Écoconception (unité fonctionnelle, frontières, enjeux environnementaux) ; L’écoconception en pratique pour sécuriser ses achats - Les enjeux réglementaires avec la présentation des textes réglementaires et des enjeux pour l’entreprise (REACH, RoHS, CLP, Eco-design, filières REP, etc.) - La mise en œuvre d’une démarche d’écoconception (Présentation de la démarche, description des outils, comparaison entre outils) - L’exploitation des résultats d’une ACV... ; Savoir identifier des fournisseurs responsables - Présentation des labels européens et français avec un zoom sur le guide des allégations environnementales, la description des écolabels ainsi qu’un zoom sur l’affichage environnemental et les enjeux pour une entreprise.

Inscriptions : 05 53 77 10 88