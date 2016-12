86 - Trophée des femmes 2017

le mardi 31 janvier 2017

La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Vienne organise à nouveau en 2017, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, CIC, MNRA, La Poste et EDF, le “Trophée des Femmes” pour promouvoir l’artisanat au féminin. La création ou la reprise d’entreprise est de plus en plus perçue par les femmes comme un choix qui s’offre au cours de leur vie professionnelle et comme un moyen de conjuguer emploi, réalisation personnelle et autonomie. L’objectif est d’encourager et de faire progresser la création/reprise d’entreprise par les femmes. Pour participer, le dossier complété est à renvoyer à la CMA 86 avant le 31 janvier 2017.

Information : www.cm-86.fr