87 - Création d’entreprises : 5 jours pour entreprendre !

du lundi 23 janvier 2017 au vendredi 27 janvier 2017

La CCI Limoges Haute-Vienne programme une formation qui sera consacrée à la création d’entreprises. Intitulée “5 jour pour entreprendre !”, elle est fixée du lundi 23 au vendredi 27 janvier à Limoges. L’ensemble des étapes de la création-reprise d’entreprise sera abordée : “Définition de la nature de votre projet, votre approche de marché, votre vision du métier d’entrepreneur ; Construction de votre business model sur mesure ; Qu’est-ce qu’un plan de financement, un compte de résultat et un bilan ? ; Vérification de la viabilité financière de votre projet ; Quels sont les principes fiscaux, sociaux et juridiques ? ; Définition de vos indicateurs de pilotage. A noter qu’il sera possible de participer à certains modules thématiques (étude de marché, marketing et communication, gestion/finances, juridique/fiscal, partenairres sociaux et fiscaux (RSI + services fiscaux) qui se dérouleront sur une journée ou demi-journée.

Inscriptions : accueil@limoges.cci.fr