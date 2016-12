33 - Convergence marchés : prestation de propreté

le lundi 16 janvier 2017

La CCI Bordeaux Gironde et Bordeaux Métropole organisent le lundi 16 janvier à Bordeaux une réunion d’information “Convergence marchés : prestation de propreté”. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’information et du sourcing de futurs fournisseurs, en amont du prochain appel d’offres, en vue de renouveler des marchés de prestations de nettoyage pour les bâtiments de la Ville de Bordeaux (bâtiments administratifs et sportifs, mairies de quartier, Musée d’art contemporain, Conservatoire de Bordeaux, Archives municipales, bâtiments liés à l’éducation et à la petite enfance). La rencontre débutera par une présentation de la démarche (les grandes lignes de la prestation recherchée, le processus de candidature, la constitution de groupements ou non d’entreprises) et sera suivie par une séance d’échanges entre acheteurs et candidats.

Inscriptions : www.bordeauxgironde.cci.fr