33 - Présentation de l’AMI IMAgri

le mercredi 4 janvier 2017

Le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle Aquitaine Inno’vin et la Région Nouvelle-aquitaine présenteront le mercredi 4 janvier à Villenave d’Ornon “l’Appel à manifestation d’intérêt IMAgri” lancé à l’occasion du salon Vinitech-Sifel qui s’est déroulé à Bordeaux du 29 novembre au 1er décembre dernier (APS 2018). Avec cet AMI axé sur la “réduction des pesticides et pulvérisateurs du futur”, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite poursuivre son appui à la filière agro-équipement en renforçant les collaborations inter-entreprises et inter-filières pour le développement de matériels innovants afin de répondre aux enjeux de l’agriculture de demain : le pulvérisateur du futur et tout autre scénario de rupture (solutions alternatives fixes ou mobiles) permettant de diminuer l’utilisation des pesticides. L’objectif d’Inno’vin est de notamment stimuler l’émergence de projets collaboratifs sur cette thématique. Inscriptions : www.innovin.fr