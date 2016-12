79 - Journée d’information à la création reprise

le mardi 10 janvier 2017le mardi 17 janvier 2017le mardi 24 janvier 2017

La CCI et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres organisent au cours du mois de janvier plusieurs “Journées d’information à la création reprise d’entreprise” dans différentes villes du territoire. “Vous avez le projet de créer ou reprendre une entreprise ? ; Vous souhaitez vous installer mais vous ne savez pas par où commencer ?”... Ces rendez-vous ont pour objectif d’y voir plus clair en se posant notamment les bonnes questions mais aussi d’identifier les différentes étapes de l’élaboration du projet d’un point de vue commercial, financier, juridique ou aides (...). Ce sera également l’occasion de découvrir les partenaires du réseau de la création reprise d’entreprise. Rendez-vous le mardi 10 janvier à Niort, le mardi 17 janvier à Niort et à Parthenay et le mardi 24 janvier à Bressuire.

Inscriptions : c.herrero@cci79.com