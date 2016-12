Les spécialistes s’intéressent aux questions de veille stratégique, afin de capitaliser sur les flux d’information et éclairer la prise de décision. Les méthodes de veille classiques (...)

24 - Madame Artisanat 2017

le mardi 31 janvier 2017

La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Dordogne, le Crédit Agricole, la Délégation aux droits des femmes et l’association Soroptimist organisent les trophées “Madame Artisanat 2017”. Ils récompensent les chefs d’entreprises, conjointes, associées et apprentie dans l’artisanat. Nouveauté pour cette édition, les futures chefs d’enteprises peuvent aussi participer. Les dossiers de candidatures doivent parvenir à la CMAI 24 avant le 31 janvier 2017.

Information : www.artisanat24.com