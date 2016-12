Les spécialistes s’intéressent aux questions de veille stratégique, afin de capitaliser sur les flux d’information et éclairer la prise de décision. Les méthodes de veille classiques (...)

47 - “Tendances réseaux sociaux”

le mardi 17 janvier 2017

La prochaine réunion d’information sur le numérique organisée par Transition Numérique 47 (CCI Lot-et-Garonne) aura lieu le mardi 17 janvier à Agen. Elle sera consacrée aux “Tendances réseaux sociaux”. Il s’agira tout d’abord de faire un point concernant “votre présence sur les réseaux sociaux” et de définir ceux qui sont les plus adaptés à l’activité de chacun. Et pour encore mieux communiquer, les nouveaux outils proposés par Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter seront présentés.

Inscriptions : s.boulet@cci47.fr