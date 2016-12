64-33 - Loi Travail : enjeux et impacts sur les RH

le mardi 17 janvier 2017le jeudi 19 janvier 2017

L’organisme de formation KPMG Academy organise deux journées afin d’analyser les différents apports de la loi Travail et de sécuriser les pratiques. Intitulées “La Loi Travail : enjeux et impacts sur vos pratiques RH”, elles se dérouleront à Bayonne le mardi 17 janvier et à Bordeaux le jeudi 19 janvier. La loi Travail, adoptée le 8 août 2016, va occasionner des évolutions majeures pour les entreprises. Il s’agira notamment d’aborder les objectifs de cette loi, la négociation collective (les conditions de validité des accords d’entreprise, la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux avec deux nouveautés...), la représentation du personnel (les nouveautés pour le CE et les DP CHSCT...), la durée du travail (l’articulation accord de branche/accord entreprise...).

Information : 05 56 18 81 42