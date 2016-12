33 - Salon Aquitec 2017

du jeudi 26 janvier 2017 au samedi 28 janvier 2017

Aquitec (28e édition) se déroulera du jeudi 26 au 28 janvier à Bordeaux. Salon leader de la région Nouvelle-Aquitaine dans le domaine de la formation et de l’orientation, second salon au niveau national dans ce domaine, il a accueillit en 2016 environ 90 000 visiteurs et réunit 376 exposants (filières aéronautique et spatial, assurance, banque, immobilier, audiovisuel, bâtiment, chimie, economie, comptabilité, environnement, industrie...). 30 tables rondes thématiques y ont été organisées. Cet événement destiné aux 15/25 ans et aux adultes en évolution professionnelle, a le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux...

Information : www.aquitec.com