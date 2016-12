86-64 - Tables rondes sur la Silver Economie (ICT4SILVER)

le mardi 10 janvier 2017le jeudi 12 janvier 2017

L’Agence de développement et d’innovation (ADI) de la Nouvelle-Aquitaine, le Cluster TIC Santé Aquitain et Autonom’Lab organisent en région un cycle de tables rondes autour de la Silver Economie intitulées “Acteurs de la Silver Economie, identifiez les innovations de demain !”. Après une rencontre animée récemment sur Limoges (APS n° 2019 - agenda), deux nouveaux rendez-vous sont programmés. L’un à Poitiers le mardi 10 janvier et l’autre à Bidart le jeudi 12 janvier 2017. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du programme de coopération européenne ICT4SILVER*.

Objectif. Ces rencontres ont pour objectif de réunir les acteurs de la Silver Economie (entreprises offrant des services/produits “Silver Économie”, représentants associatifs des personnels aidants, collectivités, centres de recherche...) et de faire émerger des idées nouvelles. Il s’agira également d’identifier les besoins du marché dans les 5 champs d’applications de la Silver Economie pour lesquels les technologies numériques constitueraient une réponse : “Santé et médico-social”, “Autonomie et maintien à domicile”, “Habitat et urbanisme”, “Transports et mobilités adaptés” et “Prévention, bien viellir et tourisme de santé”.

Programme. En 2030, les plus de 60 ans seront 20 millions. Au-delà des créations d’emplois et des perspectives de croissance, il s’agit d’un enjeu de société autour du maintien à domicile et du bien vieillir. “Qu’en est-il des besoins du marché ? ; Quelles sont les innovations attendues par nos seniors ?” seront les deux questions qui lanceront les échanges lors de ces tables rondes.

*Le projet ICT4SILVER a pour objet de favoriser durant les 30 prochains mois l’émergence de bouquets de services numériques répondant aux besoins de la Silver Économie. Une trentaine de PME pourront bénéficier de ce projet qui se découpe en 3 phases : L’identification des besoins dans les différents domaines de la Silver Économie, l’identification de technologies pouvant répondre à ces besoins et l’expérimentation de bouquets associant ces différentes technologies. ICT4SILVER réunit 9 partenaires directs dans l’espace SUDOE (sud-ouest européen) : 3 partenaires français (ADI Nouvelle-Aquitaine, Autonom’Lab, Cluster TIC Santé Aquitain), 4 partenaires espagnols (HCL, KIMB, TECNALIA, GAIA) et 2 partenaires portugais (Associação TICE.PT, IPCA).

Inscriptions : www.agence-alpc.fr