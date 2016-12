Les spécialistes s’intéressent aux questions de veille stratégique, afin de capitaliser sur les flux d’information et éclairer la prise de décision. Les méthodes de veille classiques (...)

33 - Coffee’Nov

le jeudi 19 janvier 2017

L’Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB) organise avec Aquitaine science Transfert le jeudi 19 janvier à Pessac une rencontre “pause café” qui s’articulera autour de la “Valorisation et du transfert de technologies”. 4 thématiques seront développées : Valoriser - Pourquoi et comment valoriser son résultat de recherche ? ; Protéger - Pourquoi et comment protéger son résultat de recherche ? ; Entreprendre - Comment créer une start-up innovante ? ; Collaborer - Quel contrat pour travailler avec un partenaire industriel ou académique ?.

Information : ast-innovations.com