86 - Programme TIC : “Mon entreprise sur le Web”

le lundi 23 janvier 2017

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux enjeux et usages des TIC (technologies de l’information et de la communication) mis en place par la CCI Vienne, un atelier intitulé “Gérer votre e-réputation” est programmé le lundi 23 janvier à Chasseneuil du Poitou. Que ce soit volontaire ou non, les internautes peuvent trouver des informations sur votre établissement, et “même sur vous”. L’objectif est d’appréhender comment il est possible de maîtriser toutes ces informations. Au programme de ce rendez-vous : comprendre les usages 2.0 d’expressions sur le Web, discerner les mécanismes de la réputation d’une entreprise, savoir agir et pouvoir intervenir, assurer une veille et gérer la crise.

Au rythme d’un atelier par mois, sur une thématique spécifique, ce programme a pour objectif de “découvrir, s’initier et se professionnaliser aux usages du Web”. Le prochain rendez-vous est fixé au lundi 13 février. Il sera consacré à l’e-commerce.

Inscriptions : www.poitiers.cci.fr