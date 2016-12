33 - Assises européennes de la transition énergétique à Bordeaux

du mardi 24 janvier 2017 au jeudi 26 janvier 2017

Les Assises européennes de la transition énergétique se tiendront du mercredi 24 au jeudi 26 janvier au Palais des congrès de Bordeaux et aura pour thématique “Transitions : un champ des possibles pour les territoires”. Près de 3 000 congressistes, venus de toute l’Europe (élus locaux, techniciens territoriaux, entreprises, associations, chercheurs et citoyens) sont attendus. Cet événement est organisé par Bordeaux Métropole, la Communauté urbaine de Dunkerque et l’ADEME.

Objectif. Réunir les acteurs de la transition énergétique sur les territoires pour débattre et partager les expériences. “Chaque année les participants décryptent les grandes tendances de la transformation de la société et des enjeux que rencontrent les collectivités”.

Programme. Plusieurs plénières sont prévues pendant ces 3 jours. Les Assises 2017 commenceront par un exposé introductif intitulé “Une transition pour tous en impliquant chacun” qui abordera les grandes tendances et avancées de la transition énergétique pour les territoires, les ruptures à l’œuvre, les évolutions internationales, les changements d’acteurs. Les nouveaux outils au service de la transition (“Big data : outil pour quelle transition locale ?...), les ressources (“Précarité énergétique : quelles solutions, quelles nouvelles pistes ?”, “Solidarité(s), complémentarité(s), partagé(s) : concepts ou principes fondateurs d’une transition réussie ? - l’exemple du Grand Genève”...), ainsi que l’adaptation pour les territoires (“Vers un avenire zéro carbone et 100% renouvelables”, “Une transition énergétique aux multiples bénéfices - le scénario négawatt 2017-2050”...) seront au centre des échanges. En parallèle des Assises, plus de 100 ateliers, forums et laboratoires sont aussi prévus, en lien direct avec le quotidien des territoires (présentation de projets concrets et confrontation des expériences). Ateliers : “Suez/La valorisation d’une énergie fatale pour des serres, zoom sur l’UVE d’Econotre à Bessières” ; “Ville de Lorient/Production d’énergie renouvelable en milieu urbain : mobilisation de ressources financières inédites et nouveaux liens entre collectivités et habitants. Débat autour d’expériences récentes” ; “Design for change/Systèmes alimentaires : repenser les chaînes et les valeurs. Trois regards croisés sur la Région Hauts-de-France” ; “DDRI/ Nouvel eldorado des données : comment en exploiter tout le potentiel ?” ; “Réseau action climat France/Quels ingrédients pour une fiscalité écologique juste”... Forums : “Métropole européenne de Lille/Valorisation des friches par la production d’énergies tertiaires privés” ; “Bouygues immobilier/Hikari : premier îlot à énergie positive d’Europe” ; “Brest Métropole/Projet européen de lutte contre la précarité énergétique”... Sessions labo : “Communauté de communes de l’île d’Oléron/Comment favoriser l’installation du photovoltaïque sur un territoire rural ?” ; “Inelia/Mobilité électrique ou comment augmenter le taux d’autoconsommation photovoltaïque” ; “Réseau action climat France/Evaluer les emplois de la transition écologique à l’échelle d’un territoire”... A noter qu’un Carrefour des métiers de la transition énergétique ainsi que des visites de sites sont également programmés.

Inscriptions : www.assises-energie.net