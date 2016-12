24 - Matinées de la création et reprise d’entreprise

La CCI Dordogne programme plusieurs “Matinées de la création et reprise d’entreprise” dans le courant du mois de janvier, sur son territoire. Les différentes étapes de la création-reprise d’entreprise seront présentées par un conseiller de la CCI : étude de marché, informations sociales, fiscales et financières, aides à la création-reprise d’entreprise, réglementation ansi que les contacts utiles. L’objectif est “d’informer et d’aiguiller vers les solutions les plus adaptées à votre projet”. Rendez-vous à Coulounieix Chamiers le mercredi 4 janvier, à Sarlat la Canéda le mardi 10 janvier, à Bergerac le jeudi 12 et le mercredi 25 janvier. Inscriptions : dordogne.cci.fr