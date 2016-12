19-23 - Financer le développement de sa collectivité...

Dans le cadre des Rencontres d’affaires Région Nouvelle-Aquitaine et Europe, des journées avec des conférences et des rendez-vous individuels personnalisés seront organisés dans le but de “Financer le développement de sa collectivité et de son territoire avec les programmes limousins”. Elles auront lieu le jeudi 15 décembre à Collonges la Rouge en Corrèze et le jeudi 19 janvier à Aubusson, dans la Creuse. Des projets tels que la création d’une maison pluridisciplinaire de santé, une pépinière d’enteprises, un tiers lieu, l’accueil d’entreprises, ou encore le changement de chaudière à l’école pour une chaufferie bois... peuvent s’inscrire dans cette démarche.

Inscriptions : www.laregion-alpc.fr